Usa | Falck ed Eni siglano l’accordo per l’acquisizione di un mega-impianto solare in Virginia

(Di domenica 22 novembre 2020)Renewables North America ed Eni New Energy US, attraverso Novis – società partecipata rispettivamente al 51% e 49% -, hanno firmato lo scorso 17 novembre un accordo con Savion perdel progetto“ready to build” Westmoreland da 30 mw situato nel Westmoreland County, in. Novis Renewables Holdings – controllata al 51% daRenewables North America e partecipata al 49% da ENI New Energy US e che gestisce negli Stati Uniti 113 mw di energiae un sistema di batteria da 6,6 mwhr – fornirà pannelli safe harbor, finalizzerà il finanziamento e gestirà la costruzione del progetto. I costi stimati per lo sviluppo, la costruzione e la transazione sono pari a 35 milioni di dollari. Una volta entrato in esercizio, l’fornirà ...