"Ue timida con Orban. Pure i sindaci sovranisti tifano Recovery fund" (Di sabato 21 novembre 2020) Con l’Ungheria e la Polonia, che stanno bloccando il Recovery fund, “i leader europei sono stati troppo timidi”, ma “questa timidezza non paga. Noi chiediamo più coraggio e più forza: non possiamo bloccare l’Europa sul diritto di veto degli Stati”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ci parla soprattutto nella veste di presidente di Eurocities, associazione che raccoglie 190 città europee, ognuna con oltre 250mila abitanti. “I sindaci sono schierati al 100 per 100 contro chi vuole bloccare il bilancio e il Next generation Eu. E questo secondo me è un fatto politico gigantesco. Anche quelli dei partiti sovranisti chiedono che il Recovery fund sia operativo al più presto: finora il covid ha prodotto oltre 2mila miliardi di danni alle città medio-grandi, sono le più esposte alla crisi”, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) Con l’Ungheria e la Polonia, che stanno bloccando il, “i leader europei sono stati troppo timidi”, ma “questa timidezza non paga. Noi chiediamo più coraggio e più forza: non possiamo bloccare l’Europa sul diritto di veto degli Stati”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ci parla soprattutto nella veste di presidente di Eurocities, associazione che raccoglie 190 città europee, ognuna con oltre 250mila abitanti. “Isono schierati al 100 per 100 contro chi vuole bloccare il bilancio e il Next generation Eu. E questo secondo me è un fatto politico gigantesco. Anche quelli dei partitichiedono che ilsia operativo al più presto: finora il covid ha prodotto oltre 2mila miliardi di danni alle città medio-grandi, sono le più esposte alla crisi”, ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Ue timida con Orban. Pure i sindaci sovranisti tifano Recovery fund' - HuffPostItalia : 'Ue timida con Orban. Pure i sindaci sovranisti tifano Recovery fund' - atarvssia : credo di essere l’unica ma ammetto che mi piacerebbe scrivere qualcosa con gli hashtag e tentare di ricevere una ri… - iochescrivocose : Con quella faccina timida ma in realtà me la immagino che stava sclerando DEMEEEEEETTTT - wakeupourminds : avevo l'occasione di fare una videochiamata con la mia crush ma sono timida come la merda e me la sono svignata non… -

Ultime Notizie dalla rete : timida con "Ue timida con Orban. Pure i sindaci sovranisti tifano Recovery fund" L'HuffPost "Ue timida con Orban. Pure i sindaci sovranisti tifano Recovery fund"

Con l’Ungheria e la Polonia, che stanno bloccando il recovery fund, “i leader europei sono stati troppo timidi”, ma “questa timidezza non paga. Noi chiediamo più coraggio e più forza: non possiamo ...

Carpi come la Vis, una questione di under

Gli emiliani ne schierano almeno cinque per ogni partita con un minutaggio ancora più alto e vogliono dare fastido alle grandi ...

Con l’Ungheria e la Polonia, che stanno bloccando il recovery fund, “i leader europei sono stati troppo timidi”, ma “questa timidezza non paga. Noi chiediamo più coraggio e più forza: non possiamo ...Gli emiliani ne schierano almeno cinque per ogni partita con un minutaggio ancora più alto e vogliono dare fastido alle grandi ...