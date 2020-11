Tale e Quale Show 2020: Carlo Conti in studio annuncia il vincitore del torneo (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo sei puntate di edizione standard, tre puntate del torneo dei campioni ed una quarta puntata aggiunta all’ultimo momento per ottemperare ad alcune problematiche giunte in quel di The Voice Senior, si conclude definitivamente la decima stagione di Tale e Quale Show 2020: il Talent Show per trasformisti vip di Carlo Conti. E proprio a proposito di Carlo Conti, il conduttore è tornato in studio dopo ben tre puntate in cui il toscano era stato confinato a casa sua e in ospedale a causa della sua positività al test Covid19. Ma visto che si è “negativizzato”, il padrone di casa dello Show ha approfittato dell’ultima e fatidica puntata per rientrare in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo sei puntate di edizione standard, tre puntate deldei campioni ed una quarta puntata aggiunta all’ultimo momento per ottemperare ad alcune problematiche giunte in quel di The Voice Senior, si conclude definitivamente la decima stagione di: ilntper trasformisti vip di. E proprio a proposito di, il conduttore è tornato indopo ben tre puntate in cui il toscano era stato confinato a casa sua e in ospedale a causa della sua positività al test Covid19. Ma visto che si è “negativizzato”, il padrone di casa delloha approfittato dell’ultima e fatidica puntata per rientrare in ...

