Spezia-Atalanta- 0-0 | la Dea fermata dai pali

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 novembre 2020) Sabato 21 Novembre 2020 nello Stadio Alberto Picco alle ore 18:00 si è disputata la partita- di Serie A. Nel primo tempo L’ha iniziato partendo subito forte, ha sfiorato il gol ma il palo non ha permesso di festeggiare. Anche loci ha provato, e ha mostrato di essere una squadra in ottimo stato di forma. Nel secondo tempo la Dea spreca clamorosamente le sue occasioni, inoltre gli viene annullato un gol, e la sfortuna gioca contro di lei, infatti arrivano altrie così la partita finisce in un pareggio che non accontenta nessuno.-: quali sono state le formazioni?(4-3-3): Provedel, Terzi, Bastoni, Erlic, Vignali, Estevez, Ricci, Pobega, Nzola, Gyasi, Farias. Allenatore: ...