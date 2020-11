Omicidio Raciti | padre e sorella dal Pm | smentita testimone dopo il servizio de “Le Iene” I dettagli

Leggi su mediagol

(Di sabato 21 novembre 2020) Ile ladi Filippohanno smentito la recente ricostruzione de "Le Iene".L’ispettore capo di polizia e? morto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri fra tifosi in occasione del derby di Sicilia tra Catania e Palermo. Per il suoe? stato condannato in via definitiva Antonino Speziale. Tuttavia, la questura di Catania nei giorni scorsi ha informato la Procura del racconto di una donna intervenuta proprio ai microfoni del noto programma di approfondimento e attualità in onda il giovedì sera su Italia 1.Nelo, laha raccontato di aver sentito un poliziotto chiedere scusa aldi Filippodurante i funerali dell’ispettore: "Signor, le dobbiamo porgere le scuse in quanto polizia ...