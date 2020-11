La pioggia non ferma la Lazio, che vince con merito 2-0 a Crotone (Di sabato 21 novembre 2020) Sono giorni difficili, per la Calabria, dal punto di vista meteorologico: negli ultimi giorni infatti si sono abbattuti violenti rovesci e anche Crotone non è stata risparmiata. Nonostante l’ottimo terreno dello Scida, l’arbitro Sacchi fa cominciare la partita nei tempi stabiliti quando il campo è ancora notevolmente allagato. Le occasioni non mancano, la Lazio passa addirittura in vantaggio con Immobile a metà prima tempo, ma per la prima mezzora il pallone non scorre. Quando poi l’intensità della pioggia cala, il prato assorbe meglio e la squadra di Inzaghi impone il proprio predominio tecnico, che la superficie allagata aveva in qualche modo limitato. I biancocelesti non fanno fatica a gestire le offensive del Crotone, Simy e Messias non riescono ad incidere e alla prima occasione utile la Lazio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020) Sono giorni difficili, per la Calabria, dal punto di vista meteorologico: negli ultimi giorni infatti si sono abbattuti violenti rovesci e anchenon è stata risparmiata. Nonostante l’ottimo terreno dello Scida, l’arbitro Sacchi fa cominciare la partita nei tempi stabiliti quando il campo è ancora notevolmente allagato. Le occasioni non mancano, lapassa addirittura in vantaggio con Immobile a metà prima tempo, ma per la prima mezzora il pallone non scorre. Quando poi l’intensità dellacala, il prato assorbe meglio e la squadra di Inzaghi impone il proprio predominio tecnico, che la superficie allagata aveva in qualche modo limitato. I biancocelesti non fanno fatica a gestire le offensive del, Simy e Messias non riescono ad incidere e alla prima occasione utile la...

