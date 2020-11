"Il virus in cella corre di più delle scarcerazioni: più misure per arginarlo" (Di sabato 21 novembre 2020) “Il ritmo di crescita del Covid in carcere è molto più alto di quello della riduzione dei detenuti, resa possibile dalle misure previste dal decreto Ristori. E bisognerebbe fare in modo che gli andamenti fossero almeno uguali. La situazione è allarmante? Dal punto di vista medico, clinico, per il momento potremmo dire di no, ma il problema degli istituti di pena è sempre quello: lo spazio. E sotto questo aspetto l’allarme c’è”. In tempi in cui l’isolamento e il distanziamento sociale sono l’arma più forte per fermare la pandemia, lo spazio assume un ruolo ancor più determinante. Soprattutto in cella, dove non c’è mai stato. In questi giorni susseguono gli appelli delle associazioni per prendere provvedimenti più drastici per impedire che le carceri diventino focolai. E, d’altro canto, il ministro della Giustizia, fornendo le cifre del ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) “Il ritmo di crescita del Covid in carcere è molto più alto di quello della riduzione dei detenuti, resa possibile dallepreviste dal decreto Ristori. E bisognerebbe fare in modo che gli andamenti fossero almeno uguali. La situazione è allarmante? Dal punto di vista medico, clinico, per il momento potremmo dire di no, ma il problema degli istituti di pena è sempre quello: lo spazio. E sotto questo aspetto l’allarme c’è”. In tempi in cui l’isolamento e il distanziamento sociale sono l’arma più forte per fermare la pandemia, lo spazio assume un ruolo ancor più determinante. Soprattutto in, dove non c’è mai stato. In questi giorni susseguono gli appelliassociazioni per prendere provvedimenti più drastici per impedire che le carceri diventino focolai. E, d’altro canto, il ministro della Giustizia, fornendo le cifre del ...

