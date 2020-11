Gaffe di Canino con la Isoardi | Non stimo tutti i tuoi fidanzati

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Fabioa Ballando con le stelle non perde occasione per stuzzicare Matteo Salvini con una battuta a Elisa, ma senza mai nominarlo Termina oggi un'edizione particolare di Ballando con le stelle, funestata dagli infortuni e dai contagi da coronavirus. Ma oltre questi inconvenienti, l'edizione conclusa oggi è una di quelle più politicizzate di sempre a causa della partecipazione di alcuni vip famosi e di giudici schierati, che in alcuni momenti hanno preferito anteporre il loro livore politico alla competizione. i casi più eclatanti sono stati gli scontri tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, messa alla gogna quasi in ogni puntata per il suo cognome. Ma non sono mancati nemmeno gli affondi di Fabiocontro l'ex parlamentare ma oggi il bersaglio del giudice è stata Elisa ...