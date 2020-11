Dopo le scarpe Lidl, il Monopoly. Cos'è successo nei supermercati (Di sabato 21 novembre 2020) Francesca Galici Così com'è accaduto per le scarpe Lidl, a Bergamo si sono create code e assembramenti per acquistare l'edizione locale del Monopoly Hanno destato scalpore nei giorni scorsi le immagini delle lunghe code e delle corse per accapparrarsi le scarpe e qualunque altro prodotto della linea di abbigliamento Lidl in edizione limitata. Tutti i punti vendita del supermercato low-cost del Paese hanno dichiarato il sold-out già all'ora di pranzo, quando sul web iniziavano a comparire le prime inserzioni di rivendita a prezzi maggiorati. Grandi polemiche per gli assembramenti e per la motivazione che ha spinto molte persone in zona rossa a uscire di casa per acquistare le scarpe da rivendere online. Eppure, pochi giorni Dopo ecco che nel nostro Paese ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Francesca Galici Così com'è accaduto per le, a Bergamo si sono create code e assembramenti per acquistare l'edizione locale delHanno destato scalpore nei giorni scorsi le immagini delle lunghe code e delle corse per accapparrarsi lee qualunque altro prodotto della linea di abbigliamentoin edizione limitata. Tutti i punti vendita del supermercato low-cost del Paese hanno dichiarato il sold-out già all'ora di pranzo, quando sul web iniziavano a comparire le prime inserzioni di rivendita a prezzi maggiorati. Grandi polemiche per gli assembramenti e per la motivazione che ha spinto molte persone in zona rossa a uscire di casa per acquistare leda rivendere online. Eppure, pochi giorniecco che nel nostro Paese ...

