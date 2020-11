Covid | positivo un altro giocatore del Torino

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - repubblica : Firenze, 90 anni, positivo al covid: 14 giorni con la ventilazione e oggi respira da solo - MediasetTgcom24 : Usa, il figlio maggiore di Donald Trump positivo al coronavirus #Covid - panmatt : RT @RobertoBurioni: Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino all’FD… - alealex73 : RT @DiMarzio: #Torino, è il terzo giocatore positivo al #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo

Sono 18 i casi di positività al Covid-19 riscontrati tra i pazienti e il personale della comunità alloggio per anziani di Sezze “Villa Marina”. A darne notizia ...I dati sull'andamento dei contagi da coronavirus in Toscana. I nuovi positivi sono 2.207 Firenze, 20 novembre 2020 - In Toscana sono 90.884 i casi di positività al Coronavirus, 2.207 in più rispetto a ...