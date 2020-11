Covid: Belgio, contagi e ricoveri ancora in calo (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - BRUXELLES, 21 NOV - Il numero di contagi da Covid-19 in Belgio continua a diminuire in modo costante e ora è sceso sotto i 4.000 casi al giorno, secondo i dati provvisori dell'Istituto di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - BRUXELLES, 21 NOV - Il numero dida-19 incontinua a diminuire in modo costante e ora è sceso sotto i 4.000 casi al giorno, secondo i dati provvisori dell'Istituto di ...

iconanews : Covid: Belgio, contagi e ricoveri ancora in calo - MiAirports : Area test #Covid-19 per i passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irl… - transnazionale : Covid-19, il vaccino come arma di speranza di massa in Europa #spaziotransnazionale informa - FalvoGianluca : RT @SanitaInf: «Il peggio sembra essere passato. Tra i nuovi contagi, tanti sono asintomatici. Rispetto all’ #Italia c’è meno allarmismo»… - Alessan87490307 : RT @Zippo88lrr: In Belgio la mortalità TOTALE del #COVID è uguale a quella dell'influenza del 1989 e NETTAMENTE inferiore a asiatica e altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Belgio Covid: Belgio, contagi e ricoveri ancora in calo - Europa Agenzia ANSA Covid: Belgio, contagi e ricoveri ancora in calo

BRUXELLES, 21 NOV - Il numero di contagi da Covid-19 in Belgio continua a diminuire in modo costante e ora è sceso sotto i 4.000 casi al giorno, secondo i dati provvisori dell'Istituto di Salute Pubbl ...

Diffidenza sul vaccino: “otto milioni di belgi da convincere”

In Belgio, emerge una certa diffidenza nei confronti del vaccino contro il covid. "Sarà complicato, ma bisognerà convincere otto milioni di ...

BRUXELLES, 21 NOV - Il numero di contagi da Covid-19 in Belgio continua a diminuire in modo costante e ora è sceso sotto i 4.000 casi al giorno, secondo i dati provvisori dell'Istituto di Salute Pubbl ...In Belgio, emerge una certa diffidenza nei confronti del vaccino contro il covid. "Sarà complicato, ma bisognerà convincere otto milioni di ...