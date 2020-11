Bonera: “Rebic non è al top. Io come Evani? Voglio vincere la prima” (Di sabato 21 novembre 2020) Daniele Bonera ha parlato così nella conferenza stampa prima di Napoli-Milan, partita che sarà la sua prima in panchina al posto di Pioli: “Io come Evani? Non ci ho pensato ma è un bello spunto interessante, mi accontenterei di vincere la prima. Voglio fare i complimenti a Mancini, è riuscito a coordinare tutto lo staff da lontano.“E’ una partita difficile, il risultato ha molte variabili, ma è fuori di dubbio che andremo a Napoli per imporci, non lo vedo come un esame finale. E’ solo un piccolo tassello.Ibra e la sosta? Aveva bisogno di staccare anche mentalmente, si è presentato come sempre da capo gruppo, sappiamo la sua importanza. La squadra è cresciuta in tutti i suoi elementi come responsabilità e cultura del lavoro. Vedere i giocatori che ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Danieleha parlato così nella conferenza stampa prima di Napoli-Milan, partita che sarà la sua prima in panchina al posto di Pioli: “Io? Non ci ho pensato ma è un bello spunto interessante, mi accontenterei dila prima.fare i complimenti a Mancini, è riuscito a coordinare tutto lo staff da lontano.“E’ una partita difficile, il risultato ha molte variabili, ma è fuori di dubbio che andremo a Napoli per imporci, non lo vedoun esame finale. E’ solo un piccolo tassello.Ibra e la sosta? Aveva bisogno di staccare anche mentalmente, si è presentatosempre da capo gruppo, sappiamo la sua importanza. La squadra è cresciuta in tutti i suoi elementiresponsabilità e cultura del lavoro. Vedere i giocatori che ...

