Atp Finals: Thiem e Medvedev in finale, sconfitti Nadal e Djokovic (Di domenica 22 novembre 2020) Thiem e Medvedev sono i finalisti delle Atp Finals. sconfitti Nadal e Djokovic in tre set, entrambi andranno a caccia del primo successo Dominik Thiem e Daniil Medvedev sono i finalisti delle Atp Finals. L'austriaco e il russo hanno sconfitto in semifinale Djokovic e Nadal. Il vincitore degli ultimi US Open ha battuto il serbo in tre set combattutissimi. Dopo aver perso il primo, Djokovic era stato bravo a reagire e a vincere il 2° al tie-break. Nel set decisivo, arrivato sempre al tie-break, il serbo sale 4-0, ma Thiem recupera fino al 5-4 e poi si conquista il punto decisivo con un gran rovescio. Anche Medvedev ha impiegato tre set

