Superbonus 110%: aumentati del 50% i limiti di spesa per le aree terremotate (Di venerdì 20 novembre 2020) Nell’ambito del potenziamento delle misure in favore del recupero e consolidamento del patrimonio edilizio, in risposta alla crisi economica causata dal Covid-19, è stata introdotta una novità riguardante il cosiddetto Superbonus 110%. La legge 126/2020 ha modificato l’articolo 119 del decreto-legge 34/2020, con la seguente aggiunta dopo il comma 4-bis: “4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) Nell’ambito del potenziamento delle misure in favore del recupero e consolidamento del patrimonio edilizio, in risposta alla crisi economica causata dal Covid-19, è stata introdotta una novità riguardante il cosiddetto. La legge 126/2020 ha modificato l’articolo 119 del decreto-legge 34/2020, con la seguente aggiunta dopo il comma 4-bis: “4-ter. Idelle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sonodel 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, ...

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, le fatture agevolate con il superbonus del 110% devono essere emesse «al solo condominio» e non ai singoli condòmini. Il chiarimento, che non ...

