Simone Inzaghi | “Immobile l’ho trovato bene | è pronto Spiace per Milinkovic”

Torna il campionato di Serie A, con la Lazio che domani sarà ospite del Crotone. In conferenza stampa ha parlato Simone Inzaghi. Queste le sue parole: "Ritrovo la squadra bene, recuperiamo diversi elementi e torniamo con la fiducia che ci era un pò mancata nelle ultime gare, che comunque avevamo affrontato al massimo. Immobile? l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, con tanta voglia di giocare e di mettersi a disposizione della squadra. l'ho visto in discrete condizioni, anche se ha svolto soltanto due allenamenti con il gruppo. Muriqi l'ho visto solo oggi, domani mattina sceglierò l'undici migliore per il Crotone". Su Luis Alberto: "Sotto l'aspetto personale, è stata una settimana difficile per lui. A livello professionale ha lavorato molto bene e sono ...

