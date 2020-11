Ronaldo non giocò l’amichevole con la Juve in Corea: risarciti 162 spettatori (Di sabato 21 novembre 2020) Un tribunale sudCoreano ha condannato una società che si occupa di organizzazione di eventi a risarcire 162 spettatori che hanno assistito nel luglio 2019 a un’amichevole disputata a Seul tra una formazione di All Stars locali e la Juventus. In Corea c’era grande attesa per vedere la stella Cristiano Ronaldo in campo, e i tifosi si mobilitarono ad acquistare i biglietti e lo stadio fu completamente esaurito. Il motivo del risarcimento? Cristiano Ronaldo non prese parte alla gara. La società The Fasta aveva assicurato che la stella portoghese avrebbe giocato almeno 45 minuti dell’incontro, riuscendo a vendere 65.000 biglietti. CR7, però, non mise piede in campo, restando in panchina per tutti i 90 minuti. Il tribunale ha quindi ordinato alla società di restituire la metà dell’importo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Un tribunale sudno ha condannato una società che si occupa di organizzazione di eventi a risarcire 162che hanno assistito nel luglio 2019 a un’amichevole disputata a Seul tra una formazione di All Stars locali e lantus. Inc’era grande attesa per vedere la stella Cristianoin campo, e i tifosi si mobilitarono ad acquistare i biglietti e lo stadio fu completamente esaurito. Il motivo del risarcimento? Cristianonon prese parte alla gara. La società The Fasta aveva assicurato che la stella portoghese avrebbe giocato almeno 45 minuti dell’incontro, riuscendo a vendere 65.000 biglietti. CR7, però, non mise piede in campo, restando in panchina per tutti i 90 minuti. Il tribunale ha quindi ordinato alla società di restituire la metà dell’importo ...

