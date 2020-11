MotoGP, GP Portogallo 2020: risultati e classifica FP2. Zarco in testa, Dovizioso 7°, Morbidelli 10°. Valentino Rossi in crisi (Di venerdì 20 novembre 2020) Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Portogallo 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. I centauri hanno avuto a disposizione 70 minuti per trovare il giusto feeling con questa nuova pista e hanno dato l’assalto al tempo in vista delle qualifiche. Il francese della Ducati Avintia ha firmato 1:39.417 e ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) di 0.119, terzo posto per l’altro iberico Aleix Espargarò (Aprilia) a 0.228. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) è quarto a 0.275, lo spagnolo Joan Mir è sesto a 0.315. Il Campione del Mondo, in sella alla Suzuki, precede Andrea Dovizioso (settimo a 0.324 con la Ducati). In top-10 anche Franco Morbidelli, decimo a 0.417 e virtualmente dentro al Q2 delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Johannha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Portimao. I centauri hanno avuto a disposizione 70 minuti per trovare il giusto feeling con questa nuova pista e hanno dato l’assalto al tempo in vista delle qualifiche. Il francese della Ducati Avintia ha firmato 1:39.417 e ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) di 0.119, terzo posto per l’altro iberico Aleix Espargarò (Aprilia) a 0.228. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) è quarto a 0.275, lo spagnolo Joan Mir è sesto a 0.315. Il Campione del Mondo, in sella alla Suzuki, precede Andrea(settimo a 0.324 con la Ducati). In top-10 anche Franco, decimo a 0.417 e virtualmente dentro al Q2 delle ...

