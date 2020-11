Juve-Napoli, c’è la data e lo stadio della Supercoppa (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si giocherà il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Ad annunciarlo è Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A. “Siamo molto lieti di annunciare che il Mapei Stadium sarà la sede della prossima edizione della Supercoppa Italiana – spiega De Siervo – che per la prima volta si disputerà nella Regione Emilia Romagna. L’evento sarà possibile grazie alla Regione Emilia Romagna e al suo presidente, Stefano Bonaccini, che ancora una volta si è dimostrato un uomo di sport vicino al calcio e a tutta la Serie A come quando, per primo, si è speso per la ripresa dell’attività agonistica dopo lo stop dovuto al lockdown, avendo ben chiaro che lo sport è un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si giocherà il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia laItaliana trantus e. Ad annunciarlo è Luigi De Siervo, amministratore delegatoSerie A. “Siamo molto lieti di annunciare che il Mapei Stadium sarà la sedeprossima edizioneItaliana – spiega De Siervo – che per la prima volta si disputerà nella Regione Emilia Romagna. L’evento sarà possibile grazie alla Regione Emilia Romagna e al suo presidente, Stefano Bonaccini, che ancora una volta si è dimostrato un uomo di sport vicino al calcio e a tutta la Serie A come quando, per primo, si è speso per la ripresa dell’attività agonistica dopo lo stop dovuto al lockdown, avendo ben chiaro che lo sport è un ...

