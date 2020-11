Essam | “Canto per denunciare un Egitto soffocante”

Leggi su dire

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – “In Egitto la dittatura soffoca chiunque faccia attivismo politico, ma la rivoluzione non è morta. Ha piantato un seme, soprattutto nelle nuove generazioni e la lotta per porre fine alla corruzione, alle violazioni dei diritti e a questo regime controllato dai militari non si ferma”. Ramy Essam è un cantautore determinato a usare la musica per denunciare ciò che sta accadendo nel suo Egitto. Un Paese che ha dovuto lasciare tre anni fa per evitare il carcere. Essam ora vive in Finlandia, dove ha chiesto e ottenuto l’asilo politico. GLI AMICI CATTURATI PER UN VIDEOCLIP