Elisabetta e Filippo | 73 anni di matrimonio | il regalo più bello di Kate Middleton e figli

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 novembre 2020) La Reginae il Principefesteggiano il 73esimoversario di. Si sono sposati il 20 novembre 1947. Per festeggiare le loro nozze da record, la Sovrana e il Principe consorte hanno condiviso una tenera foto che li mostra sorridenti mentre guardano un bigliettino realizzato dai pronipoti, George, Charlotte e Louis.e William dunque sono riusciti a strappare un sorriso alla coppia che ha vissuto gli ultimi mesi in isolamento. Il primo lockdown lo hanno trascorso al Castello di Windsor, dove sono tornati dopo una breve pausa londinese in cui, 94, ha preso parte ad alcuni eventi istituzionali, tra cui uno con William e l’altro al cenotafio per il Remembrance Day.e ...