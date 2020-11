Di Biase | intimidazioni a consigliera Giannino | esprimo mia solidarietà

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Questa mattina ladel Pd del Comune di Anzio Linae’ stata vittima di un grave atto intimidatorio. È stata recapitata, presso gli uffici del protocollo del comune, una busta contenente un proiettile indirizzata alla. Una minaccia inquietante nei confronti dellache da due anni e mezzo e’ impegnata nella dura lotta alle mafie.” “Non e’ la prima volta che Lina e’ vittima di atti intimidatori. Mi auguro che le forze dell’ordine e la magistratura facciano al piu’ presto luce su questa inquietante vicenda. Allatutta la mia solidarieta’, sicura che questo vile atto non riuscira’ a frenare l’impegno dimostrato finora per il bene della comunita’ di Anzio”. Cosi’ in una nota laregionale del Pd ...