Covid-19 | in Alto Adige cominciati i test di massa | come si svolgono

Da stamattina, alle ore 8, in Alto Adige sono cominciati i test di massa anti-Covid: come funzione la procedura Alle ore 8 di stamattina, in Alto Adige è cominciato lo screening di massa per i cittadini. L'obiettivo è quello di sottoporre almeno il 70% della popolazione, circa 350mila persone, al test del tempone rapido.

