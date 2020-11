Conor McGregor lascia la pensione di nuovo per affrontare Dustin Poirier

(Di venerdì 20 novembre 2020)ritorna annunciando un rematch controil 23 gennaio. La superstar delle arti marziali miste ingrana ancora la marcia del suo stop-and-go e pubblica via social un lancio dell'incontro con l'americano dopo aver inizialmente proposto un match di esibizione per beneficienza ada disputarsi nel mese di dicembre a Dublino. Ora, invece, l'irlandese parla di un «accordo già firmato» dallo stessonel quale «le parti hanno concordato i termini per incontrarsi in categoria 155 libbre». Un combattimento «ufficiale» nella categoria dei pesi leggeri (70,3 kg) nella qualeè stato campione del mondo Ufc. Per l'annuncio sul canale media di, The Mac Life, il match viene numerato Ufc 257. Tutti contro ...

fdg82 : Su @3cinematographe la mia recensione di #ConorMcGregorNotorious di #GavinFitzgerald, documentario sul campione irl… - LaLeggivendola : @Marshmallow_Ai_ riprenderò a guardare il documentario su conor mcgregor sentendomi vagamente repubblicana?? - fight_shield : #DanaWhite afferma che il match Conor McGregor vs Dustin Poirier non sarà valido per il titolo perchè secondo lui K… - mow_mag : Uscito ieri su Netflix la storia di #ConorMcGregor #fighter #Followers #thenotorious ???? - tuttomma_it : UFC, Conor McGregor vede il bicchiere mezzo pieno rispetto al 2020: 'Sebbene siano accadute molte cose ho avuto mol…

La recensione del documentario che Gavin Fitzgerald ha realizzato sul campione di MMA, Conor McGregor. Dal 17 novembre su Netflix.White hasn t decided whether UFC 257 will be held in Las Vegas or in the UFC s coronavirus-secure bubble in Abu Dhabi. But if the world continues in the direction it looks like it s headed, it will 10 ...