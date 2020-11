Calcio, Edin Dzeko ancora positivo al Covid-19, salterà la partita contro il Parma (Di venerdì 20 novembre 2020) La Roma dovrà ancora aspettare prima di avere a disposizione il centravanti bosniaco Edin Dzeko. Il calciatore balcanico, costretto a saltare anche il match della sua nazionale contro l’Italia nell’ultima sfida della fase a gironi di Nations League, non sarà in campo con la maglia giallorossa per affrontare il Parma nella prossima giornata di Serie A. Dzeko, infatti, è risultato ancora positivo ai tre tamponi fatti negli ultimi tre giorni, come riferito dall’Ansa. La carica virale è sempre bassa, ma comunque presente e dunque continua l’isolamento domiciliare del giocatore. Dovesse arrivare la negatività nei test delle prossime ore, non ci sarebbe comunque il tempo tecnico per essere parte dei giochi dal momento che prima dovrebbe sostenere le visite ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) La Roma dovràaspettare prima di avere a disposizione il centravanti bosniaco. Il calciatore balcanico, costretto a saltare anche il match della sua nazionalel’Italia nell’ultima sfida della fase a gironi di Nations League, non sarà in campo con la maglia giallorossa per affrontare ilnella prossima giornata di Serie A., infatti, è risultatoai tre tamponi fatti negli ultimi tre giorni, come riferito dall’Ansa. La carica virale è sempre bassa, ma comunque presente e dunque continua l’isolamento domiciliare del giocatore. Dovesse arrivare la negatività nei test delle prossime ore, non ci sarebbe comunque il tempo tecnico per essere parte dei giochi dal momento che prima dovrebbe sostenere le visite ...

