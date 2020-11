Beckenbauer | ' Il mondo ride di noi | ma Loew deve continuare'

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA, 20 NOV - L'umiliante ko per 6-0 subito in Nations League dalla Germania in Spagna ha acceso il dibattito soprattutto sul futuro dell'attuale ct Joachim, lo stesso che trascinò i tedeschi ...

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – L’umiliante ko per 6-0 subito in Nations League dalla Germania in Spagna ha acceso il dibattito soprattutto sul futuro dell’attuale ct Joachim Loew, lo stesso che trascinò i te ...Il Kaiser si schiera dalla parte del Ct dopo l'umiliante 6-0 rimediato in Spagna: "Deve continuare a guidare la nazionale, ma ha bisogno degli ...