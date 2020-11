Bake Off Italia ormai è una sfida ‘due contro due’ (Di sabato 21 novembre 2020) Bake Off Italia 8 - Maria e Monia Sara è ormai lanciata verso la vittoria e, all’alba della dodicesima puntata, questo non piace alle altre donne rimaste sotto il tendone di Bake Off Italia. Monia e Maria, amiche e “compagne di banco”, non perdono occasione per criticare la bionda ventottenne, accusandola di non condividere i propri vantaggi con loro (ma perchè dovrebbe?) e coalizzandosi contro di lei. Agli uomini in minoranza non resta che schierarsi da una parte o dall’altra, diventando qualche volta anche ulteriore argomento di discussione. Sara è precisa, brava nelle prove tecniche, molto competitiva e anche attraente, cosa che Philippe ha sottolineato da sempre, facendole il filo. I due sono diventati amici, si aiutano reciprocamente e questo alle “dirimpettaie” non sta bene: ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 21 novembre 2020)Off8 - Maria e Monia Sara èlanciata verso la vittoria e, all’alba della dodicesima puntata, questo non piace alle altre donne rimaste sotto il tendone diOff. Monia e Maria, amiche e “compagne di banco”, non perdono occasione per criticare la bionda ventottenne, accusandola di non condividere i propri vantaggi con loro (ma perchè dovrebbe?) e coalizzandosidi lei. Agli uomini in minoranza non resta che schierarsi da una parte o dall’altra, diventando qualche volta anche ulteriore argomento di discussione. Sara è precisa, brava nelle prove tecniche, molto competitiva e anche attraente, cosa che Philippe ha sottolineato da sempre, facendole il filo. I due sono diventati amici, si aiutano reciprocamente e questo alle “dirimpettaie” non sta bene: ...

