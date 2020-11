(Di venerdì 20 novembre 2020)del giorno insieme arrivati venerdì e venerdì 20 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant Edmondo re del mondo origine dall’antico anglosassone Edmond formato da ed proprietà emonda difesa Che significa protettore di beni Saint mondo fu un sovrano inglese che era solito donare i suoi Amati sudditi vive bene per far fronte ai tour inverno inglesi per questo è considerato il patrono dei regali sono nati oggi Emilio Pucci Bo Derek Edoardo Stoppa e Noi invece andiamo a fare gli auguri ai nativi di Roger ci abbiamo vero che ci abbiamo i dati di oggi Sì li andiamo a fare tantissimi auguri ad Olga Olga buon compleanno poi se arrivano diciamo le altrecome dire le altre gli altri foglietti noi siamo contenti auguri anche a Davide a Giulio e anche ai quali auguriamo veramente il migliore la migliore giornata ma poi tantissimi auguri anche a ...

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Santi del 20 Novembre 2020 - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 20 Novembre 1985 - Inaugurato Windows 1.0, 1' versione del celebre sistema operativo Windows - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 20 Novembre 2007 - Ritrovamento del Lupercale sotto il Colle Palatino a Roma - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 20 Novembre 2015 ? Attentato terroristico in un hotel di Bamako, capitale del Mali: 27 morti - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 20-11-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del

Tutto Lega Pro

GROSSETO – Venerdì 20 novembre, San Crispino vescovo martire, Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e Transgender Day of ...Statistiche / Dopo la gara di ieri, vinta dall'Italia per 2-0 contro la Bosnia ed Erzegovina in UEFA Nations League, gli almanacchi con i dati dei granata in Azzurro sono da aggiornare ...