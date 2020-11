Roma | clausola particolare per Fonseca | rinnovo di contratto in base alla posizione nella classifica di Serie A

Leggi su mediagol

(Di giovedì 19 novembre 2020) Curiosaneldi.Ildel tecnico dellaè in scadenza il prossimo giugno, nel 2021, e per ilè stata istituita una. Così come riporta Sky Sport, questa postilla prevede un opzione diautomatico al raggiungimento del quarto postodiA. Inoltre, con la qualificazioneprossima Champions League da parte della, l'allenatore portoghese Paulosi garantirebbe il prolungamento di un ulteriore anno del proprio(scadenza, dunque, a giugno 2022). Gli obiettivi da centrarestagione ...