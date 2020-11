PS5 è qui ma il ' lancio digitale' è stato un disastro

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ildi oggi di PlayStation 5 ha messo in ginocchio un certo numero di rivenditori britannici e italiani. Gli utenti a caccia di una PS5 segnalano problemi tecnici con numerosi siti. In UK, ad esempio, ildella console ha rallentato temporaneamente il sito web di John Lewis, mentre Currys PC World ha annullato i suoi piani di rifornimento dopo che un errore di sistema ha spinto la piattaforma a diventare disponibile in anticipo. "Ci sono stati livelli estremamente elevati di richiesta per il nostro sito web questa mattina e stiamo riscontrando alcuni problemi tecnici", ha detto John Lewis. "I nostri team stanno lavorando duramente per ripristinare il corretto funzionamento del sito il prima possibile. Ci scusiamo con i clienti per gli eventuali disagi causati". Leggi altro...