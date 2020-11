Processo Menarini | la Cassazione conferma l’assoluzione per i fratelli Aleotti

(Di giovedì 19 novembre 2020) Lahato la sentenza di assoluzione della corte di appello di Firenze per iLucia e Alberto Giovannidall’accusa di riciclaggio nell’ambito del. Il pg dellaaveva chiesto per Lucial’annullamento con rinvio della sentenza,invece delper il fratello Alberto. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

