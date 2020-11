Papa | ' La corruzione nella Chiesa è una lebbra che uccide il Vangelo'

(Di giovedì 19 novembre 2020) 'Bisogna combattere la, anche, perché è come unacheil'. Lo ha affermatoFrancesco in un videomessaggio ad un seminario sull'America Latina. 'E' ...

"Bisogna combattere la corruzione, anche nella Chiesa, perché è come una lebbra che uccide il Vangelo". Lo ha affermato Papa Francesco in un videomessaggio ad un seminario sull'America Latina. "E' tem ...Le parole di Papa Francesco in un videomessaggio:"Bisogna combattere la corruzione anche nella Chiesa, è una vera lebbra".