Nella stanza con la 18enne tra droghe e allucinazioni

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nino Materi Il manager Genovese interrogato per 5 ore dai pm. È accusato di aver abusato della ragazza a una festa La strategia difensiva dell'imprenditore Alberto Genovese, accusato di aver sequestrato e violentato unadurante una festa nel suo attico vicino al Duomo di Milano, è chiara: «concedere» ai pm (che ieri lo hanno interrogato per 5 ore) parziali ammissioni sullo stupro, dando però la «colpa» degli abusi a un «uso massiccio di» che avrebbe provocato in lui uno «stato allucinogeno» tale da «impedirgli di distinguere tra bene e male». Insomma, secondo questa tesi, «complici» del dramma che si consumò la notte del 10 ottobre proseguendo fino alla mattina del giorno successivo, sarebbero la cocaina oltre a un «cocktail» a base di sostanze sintetiche per «sballare» meglio, lo stesso mix stupefacente che Genovese fece ...