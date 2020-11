“Ma vai a ca..”. GF Vip, lite furibonda tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Poi la frase choc dell’ex di Briatore (Di giovedì 19 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip avviene una lite molto forte tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Il tutto accade nel momento in cui la concorrente calabrese perde la pazienza contro la coinquilina, che intanto stava parlando di lei con Pierpaolo Pretelli nel Cucurio. Davanti al vetro che la separa dai due gieffini, Elisabetta si scaglia contro Selvaggia, alzando sempre di più il tono della voce. In particolare, la Gregoraci consiglia alla Roma di fare il suo percorso, senza sfruttare gli altri. Pertanto, a detta di Elisabetta, la nuova concorrente dovrebbe farsi conoscere per quello che è. Dopo di che, chiede apertamente alla coinquilina di non parlare più di lei. Dall’altra parte del vetro, nel Cucurio, Pierpaolo resta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip avviene unamolto forte tra. Il tutto accade nel momento in cui la concorrente calabrese perde la pazienza contro la coinquilina, che intanto stava parlando di lei con Pierpaolo Pretelli nel Cucurio. Davanti al vetro che la separa dai due gieffini,si scaglia contro, alzando sempre di più il tono della voce. In particolare, laconsiglia alladi fare il suo percorso, senza sfruttare gli altri. Pertanto, a detta di, la nuova concorrente dovrebbe farsi conoscere per quello che è. Dopo di che, chiede apertamente alla coinquilina di non parlare più di lei. Dall’altra parte del vetro, nel Cucurio, Pierpaolo resta ...

AnnalisaChirico : 'Se avessi voluto fare politica, avrei potuto farla più di chiunque altro. Stimo #Salvini ma anche #Sileri. Non cap… - myrtamerlino : Ma come si fa ad appellarsi al Tar del Lazio pur di non andare a visitare i pazienti? Quando non hai l'assistenza a… - AnnalisaChirico : 'Di medicina devono parlare i medici, i politici hanno parlato troppo e detto cose inesatte. La ripresa dei contagi… - f_ficarola : @Me_itswd @clabianchicla @LelloPinto Nel pubblico gli stipendi aumentano? Ma il rinnovo del contratto sa dopo quant… - comeH2O : @ziggymagenta_d @Ferula18 dissento con fermezza pur riconoscendo un'ipotetica ibridazione di quanto adduci: ho mono… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma vai Coronavirus, che cos’è la «nebbia cognitiva» che colpisce il cervello Corriere della Sera