Le emozioni della 'stanza degli abbracci': 'In questo momento è fondamentale' (Di giovedì 19 novembre 2020) Due buchi in una teca di vetro. Un modo tanto semplice, quanto funzionale per riabbracciare i propri cari durante la pandemia. Le telecamere di 'Stasera Italia' sono andate a Castelfranco Veneto per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) Due buchi in una teca di vetro. Un modo tanto semplice, quanto funzionale per riare i propri cari durante la pandemia. Le telecamere di 'Stasera Italia' sono andate a Castelfranco Veneto per ...

Absolute_Bowie : RT @patriGiancotti: ' Non dimentichiamo che le piccole emozioni sono i grandi capitani della nostra vita e che obbediamo a loro senza saper… - Sibonio1 : RT @kulturjam: L’avventura della vita non si ferma davanti alla pandemia: il parto al tempo del covid. Procedure, sicurezza, storie, testim… - JasmineKardde35 : RT @patriGiancotti: ' Non dimentichiamo che le piccole emozioni sono i grandi capitani della nostra vita e che obbediamo a loro senza saper… - jaingurug : RT @patriGiancotti: ' Non dimentichiamo che le piccole emozioni sono i grandi capitani della nostra vita e che obbediamo a loro senza saper… - saqibf : RT @patriGiancotti: ' Non dimentichiamo che le piccole emozioni sono i grandi capitani della nostra vita e che obbediamo a loro senza saper… -

Ultime Notizie dalla rete : emozioni della Le emozioni della "stanza degli abbracci": "In questo momento è fondamentale" TGCOM Roma Contemporanea di Vittorio Vidotto, un libro per chi ama e anche per chi odia la Città

“Come si fa a voler bene a Roma, città socialmente spregevole, culturalmente nulla, storicamente sopravvissuta a furia di retorica e … ...

Immagini dal Sannio: borghi rurali, smart cities e south working

Per la maggior parte della sua estensione, la zona sannita si connota di caratteristici e tipici borghi rurali: l’agricoltura la fa da padrona e ne caratterizza la vita, l’economia. Cultivar ...

“Come si fa a voler bene a Roma, città socialmente spregevole, culturalmente nulla, storicamente sopravvissuta a furia di retorica e … ...Per la maggior parte della sua estensione, la zona sannita si connota di caratteristici e tipici borghi rurali: l’agricoltura la fa da padrona e ne caratterizza la vita, l’economia. Cultivar ...