"Insigne non vuole il 10 del Napoli, è stata la maglia di Dio" (Di giovedì 19 novembre 2020) Napoli - " Ho sentito Lorenzo ( Insigne , ndr) e d era contento e felice. Quando si fa una prestazione del genere in Nazionale lo si è sempre. Poi è arrivata anche la qualificazione . Sta bene, lo si ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020)- " Ho sentito Lorenzo (, ndr) e d era contento e felice. Quando si fa una prestazione del genere in Nazionale lo si è sempre. Poi è arrivata anche la qualificazione . Sta bene, lo si ...

Noretta09 : RT @Helliot_Spencer: Abbiamo una maestra d'asilo licenziata perché ha una vita sessuale ed un insigne universitario che spiega,tra l'altro,… - monelloevoluto : @DIEGOS1926 @Lor_Insigne Non l'ho sentita e neanche letta diego, spero non ci abbia chiamati camorristi e drogati... - AnnaRuotolo71 : @giuli_valle @Vivo_Azzurro @Lor_Insigne E non ci vogliono stare ed offendono un signor giocatore come Insigne - monelloevoluto : @DIEGOS1926 @Lor_Insigne Diego scusami, non ho capito - Matos78Antonio : @peppeiannicelli Ma perché vogliamo sempre il male di questi ragazzi?che c’entra adesso parlare di queste stupidagg… -