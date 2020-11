In Emilia-Romagna arrivano le ‘strade scolastiche’, chiuse al traffico in orari dedicati (Di giovedì 19 novembre 2020) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna valuta la chiusura al traffico delle strade dove hanno sede le scuole, negli orari di entrata e di uscita degli alunni. L’idea nasce dopo la positiva esperienza di Reggio Emilia, dove già alcune ‘strade scolastiche’ sono temporaneamente pedonalizzate in via sperimentale, da metà ottobre fino al 23 dicembre. LO SCONTRO TRA LA LEGA E I VERDI Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna valuta la chiusura al traffico delle strade dove hanno sede le scuole, negli orari di entrata e di uscita degli alunni. L’idea nasce dopo la positiva esperienza di Reggio Emilia, dove già alcune ‘strade scolastiche’ sono temporaneamente pedonalizzate in via sperimentale, da metà ottobre fino al 23 dicembre. LO SCONTRO TRA LA LEGA E I VERDI

