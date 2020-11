"Il più grande programma di investimenti per la difesa britannico dalla fine della Guerra Fredda" (Di giovedì 19 novembre 2020) Il governo britannico prevede di aumentare il budget militare previsto per i prossimi quattro anni di 18,5 miliardi di euro. Il nuovo impegno di spesa rappresenta “il più grande programma di investimenti per la difesa britannico dalla fine della Guerra Fredda”, ha dichiarato Downing Street in una nota ufficiale.Con questo aumento, Londra - sotto la guida del premier conservatore Boris Johnson - mira a consolidare la sua posizione di “più grande investitore nel settore della difesa” in Europa e il secondo più grande nella Nato.Il capo del governo indicherà domani alla Camera dei Comuni un piano che consentirà al ministero ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Il governoprevede di aumentare il budget militare previsto per i prossimi quattro anni di 18,5 miliardi di euro. Il nuovo impegno di spesa rappresenta “il piùdiper la”, ha dichiarato Downing Street in una nota ufficiale.Con questo aumento, Londra - sotto la guida del premier conservatore Boris Johnson - mira a consolidare la sua posizione di “piùinvestitore nel settore” in Europa e il secondo piùnella Nato.Il capo del governo indicherà domani alla Camera dei Comuni un piano che consentirà al ministero ...

