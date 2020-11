Governo bloccato in porto e la Cina… L’appello di Federlogistica (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo scudo del Governo a protezione delle infrastrutture critiche dalle mire cinesi non basta. A lamentarlo, in un’intervista all’edizione genovese di Repubblica, è Luigi Merlo, presidente di Federlogistica-Conftrasporto e già dirigente di Mediterranean Shipping Company ma anche presidente dell’Autorità portuale di Genova. “Il Golden power”, ha spiegato, “cala il suo scudo protettivo sulle infrastrutture strategiche e quindi anche sui porti, edificando giustamente quella diga contro i tentativi in atto, di ‘colonizzazione’ da parte della Cina”. Ma non basta, spiega facendo appello alla politica: “Senza una standardizzazione e quindi il varo di un regolamento che effettivamente uniformi le concessioni portuali, si potrebbe delineare un rischio di isolamento e quindi di emarginazione della portualità italiana che va tenuto in debita ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo scudo dela protezione delle infrastrutture critiche dalle mire cinesi non basta. A lamentarlo, in un’intervista all’edizione genovese di Repubblica, è Luigi Merlo, presidente di-Conftrase già dirigente di Mediterranean Shipping Company ma anche presidente dell’Autorità portuale di Genova. “Il Golden power”, ha spiegato, “cala il suo scudo protettivo sulle infrastrutture strategiche e quindi anche sui porti, edificando giustamente quella diga contro i tentativi in atto, di ‘colonizzazione’ da parte della Cina”. Ma non basta, spiega facendo appello alla politica: “Senza una standardizzazione e quindi il varo di un regolamento che effettivamente uniformi le concessioni portuali, si potrebbe delineare un rischio di isolamento e quindi di emarginazione della portualità italiana che va tenuto in debita ...

