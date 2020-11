Giochi, Logico chiede all'Adm sospensione Salvasport in attesa giudizio merito Tar (Di giovedì 19 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) su Notizie.it.

fisco24_info : Giochi, Logico chiede all'Adm sospensione Salvasport in attesa giudizio merito Tar : - KinneyWife : RT @Barbarella1979: Comunque autori pessimi non creano dinamiche non organizzano feste ne giochi non fanno fare nulla è logico che dopo si… - Barbarella1979 : Comunque autori pessimi non creano dinamiche non organizzano feste ne giochi non fanno fare nulla è logico che dopo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Giochi e scommesse: LOGiCO chiede all’ADM la sospensione del tributo Salvasport in attesa del giudizio di merito del TA… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Giochi e scommesse: LOGiCO chiede all’ADM la sospensione del tributo Salvasport in attesa del giudizio di merito del TA… -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi Logico Giochi, Logico chiede all'Adm sospensione Salvasport in attesa giudizio merito Tar Yahoo Finanza Giochi, Logico chiede all’Adm sospensione Salvasport in attesa giudizio merito Tar

Condividi questo articolo:Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Una richiesta formale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per chiedere ufficialmente la sospensione del tributo per il fondo Salvasport alla l ...

Marasco (Logico): "Reintroduzione sponsor betting intervento giusto in difesa legalità"

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Se lo Stato dovesse ritornare sui propri passi sul divieto di pubblicità "sarebbe un intervento giusto, una mossa strategica nel perimetro della difesa della legalità, prim ...

Condividi questo articolo:Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Una richiesta formale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per chiedere ufficialmente la sospensione del tributo per il fondo Salvasport alla l ...Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Se lo Stato dovesse ritornare sui propri passi sul divieto di pubblicità "sarebbe un intervento giusto, una mossa strategica nel perimetro della difesa della legalità, prim ...