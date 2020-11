Drive Up - Appuntamento a sabato 21 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Suv, ma non solo. Nella quinta puntata di Drive Up c'è spazio per le ruote alte, ma anche per una supercar che vi farà davvero sognare. L'Appuntamento con la trasmissione realizzata da Mediaset in collaborazione con Quattroruote è come sempre fissato per sabato alle ore 13.40, su Italia 1. Tra i cordoli di Vairano. DJ Ringo è pronto ad accogliere in pista una nuova ospite: è un'influencer, si chiama Zoe Cristofoli e dovrà mettersi alla prova al volante della Ford Puma ST. Quella che una volta era una piccola coupé oggi è una Suv dall'anima sportiva, spinta dal tre cilindri 1.5 EcoBoost da 200 CV e in grado di chiudere lo 0-100 km/h in meno di 8 secondi. Come se la caverà Zoe con questa peperina verde smeraldo? Le altre Suv. Continuiamo a parlare di ruote alte con Roberto Ungaro, che guida per noi la quarta generazione della Kia ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 19 novembre 2020) Suv, ma non solo. Nella quinta puntata diUp c'è spazio per le ruote alte, ma anche per una supercar che vi farà davvero sognare. L'con la trasmissione realizzata da Mediaset in collaborazione con Quattroruote è come sempre fissato peralle ore 13.40, su Italia 1. Tra i cordoli di Vairano. DJ Ringo è pronto ad accogliere in pista una nuova ospite: è un'influencer, si chiama Zoe Cristofoli e dovrà mettersi alla prova al volante della Ford Puma ST. Quella che una volta era una piccola coupé oggi è una Suv dall'anima sportiva, spinta dal tre cilindri 1.5 EcoBoost da 200 CV e in grado di chiudere lo 0-100 km/h in meno di 8 secondi. Come se la caverà Zoe con questa peperina verde smeraldo? Le altre Suv. Continuiamo a parlare di ruote alte con Roberto Ungaro, che guida per noi la quarta generazione della Kia ...

Ultime Notizie dalla rete : Drive Appuntamento Covid-19, al via un drive-in per i tamponi al Centro Torri d'Europa TRIESTEALLNEWS Covid, presentato il punto tamponi drive-trough di Cairo foto

Cairo Montenotte. Sarà attivo a partire da lunedì 23 novembre (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) il nuovo punto tamponi drive through allestito da Cairo Salute e Asl2 in via B ...

Tamponi rapidi drive-in, in tre giorni scoperti 1900 positivi

Durante la tre giorni di controlli promossa dalla Regione Siciliana nell'attività per la ricerca del virus sono stati effettuati in tutto 71.723 tamponi. Da questa settimana è possibile prenotare il t ...

