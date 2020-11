Delocalizzazione fonderie a Buccino | il sindaco declina l’invito | in Asi procede acquisizione del lotto

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – “Rimettoal mittente”. Non usa mezzi termini, ildi, Nicola Parisi,ndogiunto oggi a Palazzo di città da parte della famiglia Pisano, di fare un incontro per illustrare il progetto didellePisano nelnumero 22 della zona industriale di. Una missiva, quella del patron della societàPisano & C., Guido Pisano, indirizzata al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’assessore regionale all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, al Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, aldiNicola Parisi e al ...

tvoggi : DELOCALIZZAZIONE FONDERIE, I PISANO CHIEDONO UN INCONTRO Una lettera firmata da Guido Pisano, il presidente delle F… - salernonotizie : Delocalizzazione Fonderie Pisano, iter spedito per l’insediamento a Buccino -

Salerno – “Siamo pronti a entrare nel merito del nuovo stabilimento da noi progettato con la massima attenzione agli aspetti ambientali e produttivi”. Dopo aver vinto davanti al Tar la causa con il Co ...Il trasferimento, in base al prezzo offerto in sede ndi gara, costerà ai Pisano 2.395.620 euro. La nuova azienda sarà "moderna e supertecnologica" per un investivo di circa 43 milioni di euro ...