Corea del Sud, sale a 10 il numero dei positivi al Covid-19 (Di giovedì 19 novembre 2020) Allarme Covid per la Corea del Sud: sei giocatori e due membri dello staff erano già risultati positivi prima dell’amichevole persa (2-3) contro il Messico venerdì in Austria. La Federazione Coreana ha annunciato oggi due nuovi casi, si tratta di un membro dello staff tecnico e dell’attaccante del Lipsia, Hwang Hee-chan. Foto: Logo Federcalcio Corea del Sud L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Allarmeper ladel Sud: sei giocatori e due membri dello staff erano già risultatiprima dell’amichevole persa (2-3) contro il Messico venerdì in Austria. La Federazionena ha annunciato oggi due nuovi casi, si tratta di un membro dello staff tecnico e dell’attaccante del Lipsia, Hwang Hee-chan. Foto: Logo Federcalciodel Sud L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

