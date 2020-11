Conte parla del futuro all’assemblea Anci

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – . Sul recovery fund “dobbiamo augurarci che i rallentamenti, che non vengono certo dall’Italia che sta lavorando alacremente, non vengano dal soffio di sovranismo che ancora alita in via marginale ma ancora soffia un po’ in Europa”, ha sottolineato il premier. “Bisogna rendere trasparenti e chiari i meccanismi L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News