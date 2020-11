Campania, 3.334 positivi ma il tasso è inferiore alla media nazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino odierno su positivi, guariti e deceduti da coronavirus. I nuovi casi sono 3.334, di cui 3.127 asintomatici e 207 con sintomi, a fronte di 23.496 tamponi processati (tasso di positività al 14,1%). Si contano 32 decessi, compresi alcuni del periodo 13-18 novembre. I guariti sono 2.255. La situazione posti letto: 194 posti in terapia intensiva occupati su 656; 2.287 posti in degenza ordinaria occupati su 3.160. A livello nazionale ci sono 36.176 contagiati su 250.186 tamponi eseguiti (tasso di positività al 14,5%). I morti sono 653, mentre i guariti sono 17.020. Aumentano le terapie intensive (+42) e i ricoveri (+106). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diramato il bollettino odierno su, guariti e deceduti da coronavirus. I nuovi casi sono 3.334, di cui 3.127 asintomatici e 207 con sintomi, a fronte di 23.496 tamponi processati (dità al 14,1%). Si contano 32 decessi, compresi alcuni del periodo 13-18 novembre. I guariti sono 2.255. La situazione posti letto: 194 posti in terapia intensiva occupati su 656; 2.287 posti in degenza ordinaria occupati su 3.160. A livelloci sono 36.176 contagiati su 250.186 tamponi eseguiti (dità al 14,5%). I morti sono 653, mentre i guariti sono 17.020. Aumentano le terapie intensive (+42) e i ricoveri (+106). L'articolo ilNapolista.

