Traffico Roma del 18-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane pocoregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina qualche problema sulla Salaria per lavori in corso lavori che comporta la deviazione per ilnelle due direzioni di marcia Sul cavalcavia della motorizzazione civile Al momento le code stanno interessando si è diretto verso il centro sia chi viaggia in uscita dail termine dei lavori è previsto per il 27 di novembre a sud della capitale rallentamenti con code a tratti sulla Pontina per una riduzione di carreggiata tra Tor de’ Cenci il bivio per pratica di mare ...