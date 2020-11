«Per resistere fuggiamo in montagna» (Di giovedì 19 novembre 2020) Luca Mercalli risponde al telefono dalla sua baita di Vazon, un gruppo di case arrampicate a 1.650 metri sul livello del mare, sulle Alpi Cozie. «Sono qui in Alta Valle e la borgata è deserta dopo una sfolgorante giornata di sole» racconta. È il 2 di novembre. La valle di cui parla è la Val di Susa, e una foto notturna di quella baita campeggia sulla copertina dell’ultimo libro di Mercalli, Salire in montagna (Einaudi, 2020, 17,50 euro). È un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 19 novembre 2020) Luca Mercalli risponde al telefono dalla sua baita di Vazon, un gruppo di case arrampicate a 1.650 metri sul livello del mare, sulle Alpi Cozie. «Sono qui in Alta Valle e la borgata è deserta dopo una sfolgorante giornata di sole» racconta. È il 2 di novembre. La valle di cui parla è la Val di Susa, e una foto notturna di quella baita campeggia sulla copertina dell’ultimo libro di Mercalli, Salire in(Einaudi, 2020, 17,50 euro). È un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

HuffPostItalia : Il Belgio istituisce il “compagno di coccole” per resistere alla solitudine del lockdown - alessia94raf : Tommy è tanto forte quanto fragile, ho iniziato il GF solo per lui e penso che stia facendo il miglior percorso di… - helmvergara1 : RT @Ludovica2019: Come si può resistere di fronte a tanta bellezza e bontà? Appello urgente per questo cucciolone - angela_giuri : RT @Ludovica2019: Come si può resistere di fronte a tanta bellezza e bontà? Appello urgente per questo cucciolone - yoongomewmew : + perché è l'unica arma che abbiamo per continuare a vivere. siete le persone più forti che io abbia mai conosciuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Per resistere Libri, sport e pochi pensieri per resistere in zona rossa - Le storie Il Tirreno Uscire dal proprio comune? Per la spesa si può. Dal parrucchiere no

Réclame per spiegare che è consentito raggiungere i punti vendita con le offerte più convenienti Rivolta dei parrucchieri: vietato muoversi per venire da noi, così tanti saloni rischiano di chiudere ...

Il Rapporto Iss sulle Amr: “In crescita le percentuali di resistenza”

18 NOV - Dall’Iss arrivano i nuovi aggiornati sulle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza nel 2019. Percentuali che si mantengono elevate e talvolta in aumento rispett ...

Réclame per spiegare che è consentito raggiungere i punti vendita con le offerte più convenienti Rivolta dei parrucchieri: vietato muoversi per venire da noi, così tanti saloni rischiano di chiudere ...18 NOV - Dall’Iss arrivano i nuovi aggiornati sulle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza nel 2019. Percentuali che si mantengono elevate e talvolta in aumento rispett ...