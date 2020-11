iconanews : Oms, seconda ondata del virus va combattuta senza vaccini - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Oms: 'La seconda ondata va combattuta senza vaccini' #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms: 'La seconda ondata va combattuta senza vaccini' #Coronavirus - globalistIT : - gabryjoy : RT @italiadeidolori: L'OMS è un'agenzia privata, nasce da 'Tavistock Institute for Human Behavior', fondazione Rockefeller (finanziatori de… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms seconda

(ANSA) – GINEVRA, 18 NOV – I vaccini non arriveranno in tempo per combattere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 e molti Paesi "continueranno a doverla affrontare senza vaccini", ha ammonito ...I vaccini non arriveranno in tempo per combattere la seconda ondata della pandemia e molti Paesi "continueranno a doverla affrontare senza poterne fare uso". E' quanto afferma il capo dell'emergenza c ...