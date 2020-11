No, le mascherine non causeranno un «aumento esponenziale dei casi di demenza» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 17 e il 18 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp diverse segnalazioni che chiedevano di verificare alcune dichiarazioni rilasciate dalla neurologa tedesca Margareta Griesz-Brisson – pubblicate in Italia il 16 novembre dal sito Oltre.tv – secondo cui le mascherine causerebbero danni irreversibili al cervello e un aumento futuro dei casi di demenza. L’articolo di Oltre.tv fa riferimento a un video, pubblicato in origine il 25 settembre 2020, il cui originale tedesco è disponibile qui e di cui Oltre.tv linka una traduzione testuale in italiano, ad opera di Cristina Bassi sul sito The Living Spirits. L’allarme lanciato dalla neurologa Griesz-Brisson non ha alcun fondamento scientifico, come hanno dimostrato i nostri colleghi di Reuters e verificato, analizzando il video in ogni suo passaggio, i ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 17 e il 18 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp diverse segnalazioni che chiedevano di verificare alcune dichiarazioni rilasciate dalla neurologa tedesca Margareta Griesz-Brisson – pubblicate in Italia il 16 novembre dal sito Oltre.tv – secondo cui lecauserebbero danni irreversibili al cervello e unfuturo deidi. L’articolo di Oltre.tv fa riferimento a un video, pubblicato in origine il 25 settembre 2020, il cui originale tedesco è disponibile qui e di cui Oltre.tv linka una traduzione testuale in italiano, ad opera di Cristina Bassi sul sito The Living Spirits. L’allarme lanciato dalla neurologa Griesz-Brisson non ha alcun fondamento scientifico, come hanno dimostrato i nostri colleghi di Reuters e verificato, analizzando il video in ogni suo passaggio, i ...

