Neonato abbandonato in un cassonetto a Ragusa | il piccolo Vittorio ha trovato una famiglia

Sono stati tantissimi coloro che hanno espresso la propria solidarietà e il desiderio di contribuire al futuro del piccolo Vittorio Fortunato, il neonato trovato alcuni giorni fa dentro un sacchetto ...

E' una storia a lieto fine quella di Vittorio Fortunato il neonato, di sole due settimane, abbandonato e ritrovato in un cassonetto a Ragusa. Il piccolo, ricoverato subito in ospedale, prest ...

