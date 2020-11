Nel Lazio sono 73.491 gli attualmente positivi, di cui 318 in terapia intensiva (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – sono 73.491 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 70.017 sono in isolamento domiciliare, 3.056 sono ricoverati non in terapia intensiva, 318 sono ricoverati in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri), 1.819 sono deceduti e 16.775 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma –73.491 i casial Covid-19 nel. Di questi, 70.017in isolamento domiciliare, 3.056ricoverati non in, 318ricoverati in(+10 rispetto a ieri), 1.819deceduti e 16.775guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

nzingaretti : In un mese nel Lazio abbiamo superato un milione di #vaccini contro l’influenza già somministrati. Un grande risult… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Studio choc nel Lazio: nei tre mesi di lockdown triplicati i nati morti - GazzettinoGolfo : - Covid nel Lazio, oggi 2.866 nuovi casi e ben 80 morti. D’Amato: 'La zona gialla non è scontata, ma dipende dal ri… - sportli26181512 : #Lazio, Leiva: “Gremio? Tornerei, ma i tifosi mi vogliono su una sedie a rotelle!”: Il brasiliano scherza su un pos… - Soleebasta : @quartapresenza No te pregoooooo!!! Ad ottobre mi sono fatta un bel giro nel Lazio... ad Ariccia mi sono fermata a… -